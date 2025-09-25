Sono un marchigiano palestinese Salvini gli stringe la mano e risponde | Buona fortuna

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il tour elettorale nelle Marche, il ministro Salvini è stato avvicinato per un saluto da Ahmed, un cittadino palestinese che vive in Italia da diverso tempo. Il leader della Lega ha risposto stringendogli la mano e augurandogli "buona fortuna". 🔗 Leggi su Fanpage.it

