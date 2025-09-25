Sono un marchigiano palestinese Salvini gli stringe la mano e risponde | Buona fortuna
Durante il tour elettorale nelle Marche, il ministro Salvini è stato avvicinato per un saluto da Ahmed, un cittadino palestinese che vive in Italia da diverso tempo. Il leader della Lega ha risposto stringendogli la mano e augurandogli "buona fortuna". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sei Marchigiano se ... BALLI IL SALTARELLO PURE TE!!! Guardate il video fino alla fine , poi scrivete nei commenti se me la sono cavata Igor Cruciani Grazie a Monia per il ballo LEZIONI GRATUITE di , e Vai su Facebook
Salvini contestato dai ProPal in 3 città nelle Marche sbotta con la sicurezza: “A 5 metri da me, mi girano i co….i” - Una contestazione silenziosa a San Benedetto del Tronto, due assai più rumorose a Offida e Ascoli Piceno. Secondo ilfattoquotidiano.it
Salvini contestato ad Ascoli per Gaza, sbotta con la sicurezza: "Non è possibile" - Salvini contestato ad Ascoli durante il tour elettorale per le elezioni regionali nelle Marche. Da notizie.it