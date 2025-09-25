Sono stato abusato da Puff Daddy per 10 anni Ho sopportato molestie aggressioni sessuali violenza fisica e manipolazione | la denuncia dell’ex stylist Deonte Nash
Nuova tegola giudiziaria per Puff Daddy. L’ex magnate dell’hip hop è stato denunciato dal suo ex personal stylist per abusi sessuali, fisici e psicologici per dieci anni. Lo riporta NBC News. Secondo la causa, Deonte Nash “ha sopportato continue richieste irragionevoli, prove di lealtà e manipolazione forzate, molestie e aggressioni sessuali, violenza fisica e maltrattamenti, sfruttamento della manodopera, minacce di violenza e minacce di morte”. L’ex stylist è stato uno dei testimoni del processo contro Puff Daddy che si è chiuso con un’assoluzione dalle accuse più gravi e un’incriminazione per prostituzione interstatale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
