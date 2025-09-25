Sono l’unico candidato della destra identitaria Credo nel ribaltone

"Mi candido con due capisaldi come unico vero candidato della destra identitaria", la promessa che sa di rivendicazione quella di Alessandro Draghi, vicepresidente vicario del consiglio comunale in quota Fratelli d’Italia. Che sarebbero? " Remigrazione e stop all’ assistenza sanitaria gratis a nuovi stranieri che nel 2026 entreranno in Italia. Da quale partiamo?". Dalla remigrazione. "E’ un tema forte che l’Ue ha tentato di declinare in più salse. Ma lo straniero che punta a trasferirsi qui, che chiede asilo politico o un permesso di soggiorno deve sapere che prima deve pagare lo stesso contributo forfettario per iscriversi al sistema sanitario nazionale come i religiosi, gli studenti e i residenti elettivi". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Sono l’unico candidato della destra identitaria. Credo nel ribaltone"

