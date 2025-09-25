Sondrio vuole condannare tutte le guerre e impegnarsi per la pace
La complessa situazione geopolitica, con la guerra in Ucraina e il genocidio dei palestinesi in primo piano, sarà al centro del dibattito in occasione della seduta del consiglio comunale di Sondrio di domani pomeriggio a Palazzo Pretorio.La condannaSono due le mozioni che saranno presentate e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: sondrio - vuole
Colico, la battaglia nel piccolo Comune tra chi vuole passare alla provincia di Sondrio e chi vuole restare a Lecco
Contributi aggiuntivi alle scuole paritarie da parte del Comune: Sondrio Democratica vuole vederci chiaro
Contro la Varesina la Nuova Sondrio vuole dimenticare errori e sconfitte
in occasione della fiera di settembre a Sondrio abbiamo preparato un allestimento extra large! Per chi vuole venire a trovarci, siamo aperti con orario continuato dalle 9:30 alle 18! Buona domenica ? www.artedomussondrio.it Segui @artedomus.sondrio - facebook.com Vai su Facebook