Sondaggio per Milinkovic-Savic torna in Serie A | due motivi per prenderlo

Il centrocampista serbo potrebbe essere stimolato da un ritorno al calcio italiano. Soluzione per la prossima finestra invernale 29 gol e 25 assist rappresentano il bottino complessivo di Sergej Milinkovic-Savic nel corso della sua avventura all’ Al Hilal. In Arabia Saudita ha già portato a casa ben 4 titoli in poco più di due anni, ed ha ampiamente dimostrato il proprio valore. (LaPresse) – Calciomercato.it Il classe 1995 ex Lazio mette ancora in campo una condizione psicofisica invidiabile e non sono da escludere dietrofront verso l’Europa alla luce anche del contratto in scadenza a giugno 2026. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sondaggio per Milinkovic-Savic, torna in Serie A: due motivi per prenderlo

In questa notizia si parla di: sondaggio - milinkovic

L’attaccante della #Lazio, Taty #Castellanos, in un’intervista a DSports Radio ha ribadito il suo grande desiderio di tornare a vestire la maglia della #nazionale #argentina e non solo ? “Il sondaggio del #RiverPlate c’è stato: all’epoca mi ha chiamato Matía - facebook.com Vai su Facebook

La rivelazione di Fabrizio #Romano su #MilinkovicSavic Ecco cosa filtra per il suo futuro - X Vai su X

Tuttosport - Il sondaggio per Milinkovic-Savic c'è già stato: la mossa della Juventus, cosa può succedere a gennaio - Il club bianconero ha già effettuato un sondaggio esplorativo nei confronti dell'attuale centrocampista ... Da ilbianconero.com

Pagina 1 | Milinkovic Savic-Juve, perché è la soluzione per il centrocampo: a Tudor manca qualità e quantità - Adzic e Miretti possono aiutare il tecnico croato nell’immediato, ma il tema resta caldo: Napoli, Inter e Milan hanno ricchezza di soluzioni per tutti i moduli. Scrive tuttosport.com