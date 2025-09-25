Sondaggi politici Fratelli d'Italia vince ancora | chi va meglio tra Lega e Forza Italia

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FdI vince con il 30%. Segue il Pd al 21,5% mentre il M5S è al 12,5%. Forza Italia sorpassa la Lega. Vediamo l'ultimo sondaggio condotto dall'Agenzia Dire Tecnè. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sondaggi - politici

Sondaggi politici, Fdi perde quasi un punto percentuale, il partito di Renzi per la prima volta sotto il 2%

Sondaggi politici, il riarmo fa sentire i suoi effetti: crolla Fratelli d’Italia, brillano i 5 Stelle

Sondaggi politici, FdI ancora sopra il 30%, boom di Forza Italia: quali partiti vanno meglio

sondaggi politici fratelli dSondaggi politici, Fratelli d’Italia vince ancora: chi va meglio tra Lega e Forza Italia - Vediamo l’ultimo sondaggio condotto dall’Agenzia Dire Tecnè. Scrive fanpage.it

sondaggi politici fratelli dSondaggi politici, sorpresa di settembre: quale partito è in crescita e chi perde terreno? - Ecco cosa dice l'ultimo sondaggio di Eumetra sulla situazione politica in Italia. Segnala tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Sondaggi Politici Fratelli D