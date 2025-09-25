’Sommersi’ nel nome di Sara | Un podcast per dare voce alle vittime di mobbing

Raccogliere 20mila euro entro il 31 dicembre per dare voce a chi, sul lavoro, ha conosciuto il peso del silenzio e della discriminazione. È l’obiettivo di ‘Sommersi’, il podcast d’inchiesta in dieci episodi lanciato da Emanuela Pedri, sorella di Sara, la giovane ginecologa forlivese scomparsa nel 2021 in Trentino: la famiglia e gli inquirenti ipotizzano un gesto estremo nelle acque del lago di Santa Giustina a Cles, in seguito ai presunti episodi di maltrattamenti subiti nel reparto dove lavorava. Per realizzare il progetto la forlivese ha lanciato una raccolta fondi, aperta sulla piattaforma ‘Produzioni dal basso’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Sommersi’, nel nome di Sara: "Un podcast per dare voce alle vittime di mobbing"

