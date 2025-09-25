Solo un terzo degli studenti consegna compiti autentici | l’IA rivoluziona le vacanze tra scorciatoie digitali esercizi creativi ignorati e famiglie divise su quantità di attività e utilità reale degli incarichi

La consuetudine dei compiti estivi rimane solida: il 76% degli studenti italiani riceve assegnazioni dai docenti al termine delle lezioni, ma solo una minoranza – il 34% – dichiara di essere rientrata in classe avendo svolto tutte le attività senza omissioni o ritardi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

