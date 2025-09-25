Solo leveling svela nuove epiche avventure
innovazione nel mondo di Solo Leveling: il lancio del primo meme coin ufficiale. Il franchise di Solo Leveling, noto per aver conquistato milioni di fan con il suo webtoon e le sue serie animate, sta facendo un passo importante nel settore delle criptovalute. Recentemente, è stato annunciato un progetto innovativo che vede la creazione di un token basato sull’IP, sostenuto da una partnership ufficiale con il mondo Web3. Questa iniziativa rappresenta una novità nel panorama delle proprietà intellettuali legate al mondo digitale e alle criptomonete. partnership e sviluppo del token su blockchain. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: leveling - svela
Solo leveling stagione 3: il produttore svela l’obiettivo più ambizioso
Solo leveling svela 3 easter egg ingegnosi che gli anime fan hanno perso
Solo leveling svela in anteprima una delle più grandi collaborazioni del k-pop per il 2025