l’irruzione di solo leveling nel panorama degli anime globali. Il debutto dell’ anime Solo Leveling, avvenuto nel 2024, ha rappresentato una vera e propria sorpresa nel mondo delle produzioni animate. Tratto da un webtoon coreano, il racconto segue le vicende di Sung Jin Woo, conosciuto anche come Shun Mizushino in Giappone, e ha rapidamente conquistato le classifiche di streaming a livello mondiale. La sua popolarità ha dimostrato che i pubblici internazionali sono pronti ad accogliere storie originali e coinvolgenti provenienti dall’Estremo Oriente. la strategia di lancio globale e le scelte innovative. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Solo leveling stagione 2: un successo globale sorprendente