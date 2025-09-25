Solo a Milano ci hanno impedito di occupare la stazione | parla un manifestante del Lambretta
Gli scontri in Stazione Centrale di lunedì 22 settembre tra la polizia e i manifestanti per Gaza hanno oscurato le proteste pacifiche che hanno coinvolto 500mila persone in tutta Italia. Matteo Todeschini, membro del centro sociale Lambretta, ha raccontato a Fanpage.it la sua versione dei fatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: milano - impedito
Eurobasket, Doncic contro l’Olimpia Milano: “I Lakers non mi hanno impedito di giocare, Nebo e Cancar invece…”
La vasca di Milano era stata attivata dalle 8, seguita da quella di Senago, ma ciò non ha impedito l’esondazione - facebook.com Vai su Facebook
Scontri a Milano, la proposta di Salvini: "Chi organizza un corteo dovrà pagare una cauzione" - Oggi la convalida dell’arresto per due giovani incensurate e legate al centro sociale Lambretta ... Si legge su msn.com