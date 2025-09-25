Sollecitare il Ministero delle Infrastrutture e l' Anas per il Ponte sul Rio Mazzola

La giunta riferisca i tempi stimati per la realizzazione del nuovo ponte sul Rio Mozzola, in località Valmozzola stazione, in provincia di Parma. A tal fine, solleciti il ministero delle Infrastrutture e trasporti e Anas per il reperimento delle risorse aggiuntive necessarie al completamento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: sollecitare - ministero

Nell' ultimo anno il Ministero della Salute ha inviato almeno due volte una lettera alle Regioni per sollecitare maggiore trasparenza e dati certi sul monitoraggio degli esiti sulle Liste d'attesa. Lo sanno molto bene agli sportelli Diritto alle Cure ( a Feltre in Via M - facebook.com Vai su Facebook

Carcere San Donato senza comandante e direttore, il Sappe sollecita ministero e Dap https://ift.tt/caPjGVN https://ift.tt/YbDr4FM - X Vai su X

Anas e ministero: passo avanti per il nuovo ponte della Becca e per la Vigevano-Malpensa - Il ponte della Becca entra nel Contratto di programma tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Ministero delle infrastrutture, al Fvg altri 29 milioni per la viabilità - Dalla programmazione concordata tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas arrivano per il Friuli- Secondo rainews.it