Sollecitare il Ministero delle Infrastrutture e l' Anas per il Ponte sul Rio Mazzola

La giunta riferisca i tempi stimati per la realizzazione del nuovo ponte sul Rio Mozzola, in località Valmozzola stazione, in provincia di Parma. A tal fine, solleciti il ministero delle Infrastrutture e trasporti e Anas per il reperimento delle risorse aggiuntive necessarie al completamento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

