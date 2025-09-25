Solidarietà alla Flottilla | occupato il liceo Klee a Genova la protesta studentesca si estende

Genovatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il rettorato di Balbi 5, gli studenti occupano una scuola: il liceo artistico Paul Klee Battistine. L’annuncio è arrivato attraverso un post su Instagram del collettivo Osa.Genova, che lega l’iniziativa agli attacchi subiti dalla Global Sumud Flotilla nelle acque internazionali.L’annuncio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: solidariet - flottilla

solidariet224 flottilla occupato liceoFlotilla, gli studenti occupano il liceo artistico Klee in segno di solidarietà - Il collettivo Osa Genova ha annunciato sui social l'occupazione del liceo artistico Paul Klee, in salita delle Battistine, in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e contro l'attacco subito la ... Segnala genova.repubblica.it

solidariet224 flottilla occupato liceoPrimo liceo occupato a Roma: “Blocchiamo tutto per la Flotilla” - Gli studenti del movimento Osa ,Opposizione Studentesca d’Alternativa, organizzazione politica di studenti nata nel 2018 e strutturata a livello nazionale, occupano a Roma il liceo Rossellini. Da tecnicadellascuola.it

