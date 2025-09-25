Solidarietà alla Flottilla | occupato il liceo Klee a Genova la protesta studentesca si estende
Dopo il rettorato di Balbi 5, gli studenti occupano una scuola: il liceo artistico Paul Klee Battistine. L'annuncio è arrivato attraverso un post su Instagram del collettivo Osa.Genova, che lega l'iniziativa agli attacchi subiti dalla Global Sumud Flotilla nelle acque internazionali.
*Sit-in a difesa della Global Sumud Flottilla – Avellino, Domenica ore 10:00* Domenica mattina, alle ore 10:00, ci ritroveremo nei pressi della Prefettura di Avellino per un sit-in pacifico in solidarietà con la Global Sumud Flottilla, iniziativa internazionale che pro
Flotilla, Sallemi (FdI): solidarietà a Lisei, minacce non fermeranno libertà di parola
Flotilla, gli studenti occupano il liceo artistico Klee in segno di solidarietà - Il collettivo Osa Genova ha annunciato sui social l'occupazione del liceo artistico Paul Klee, in salita delle Battistine, in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e contro l'attacco subito la ...
Primo liceo occupato a Roma: "Blocchiamo tutto per la Flotilla" - Gli studenti del movimento Osa ,Opposizione Studentesca d'Alternativa, organizzazione politica di studenti nata nel 2018 e strutturata a livello nazionale, occupano a Roma il liceo Rossellini.