Soldi e regime | e se la Russia fosse davvero tigre di carta?

Per una volta sembrano disorientati anche i russi. La girandola di dichiarazioni di Donald Trump, impegnato nel suo quotidiano talk show politico, li obbliga in questo momento a giocare in difesa. "Non abbiamo alternative alla guerra", dice il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. "Combattiamo in Ucraina per tutelare i nostri interessi, per il presente e il futuro del nostro Paese". Quanto alle frasi del presidente Usa, secondo cui la Russia "è una tigre di carta, con un'economia in crisi" la risposta di Peskov non è mancata, ma è stata più ad effetto che di sostanza: "La Russia non è una tigre, di solito viene associata a un orso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Soldi e regime: e se la Russia fosse davvero tigre di carta?

In questa notizia si parla di: soldi - regime

https://basilicata24.it/?p=152243 Basilicata, il presidente @VitoBardi investe 24mila euro di soldi pubblici per “monitorare i social”. Bolognetti (Radicali): Grande Fratello in salsa lucana e controllo da regime totalitario @CRBasilicata @GiuntaBas @TgRaiBasili - X Vai su X

I CONTATTI ALLEGRI-VLAHOVIC E LE BUGIE DI REGIME. AL KHELAIFI PENSAVA SOLO AI SOLDI. MILAN TANTI DS https://youtu.be/nI0ueSBEi_Q - facebook.com Vai su Facebook

«La Russia non è il nemico dell’Ucraina. Il nemico è il regime dittatoriale di Putin»; Siria, cosa cambia per la Russia con la caduta di Assad? Gli scenari; Guerra Ucraina, Trump avverte Putin: sta giocando con il fuoco. Mosca: «Per la pace serve tempo». Medvedev: la cosa davvero brutta è la....

Russia, economia sempre più in crisi: Putin taglia i bonus ai soldati volontari. «Stanno finendo i soldi» - La guerra tra Russia e Ucraina sta tornando a livelli di scontro elevatissimi e Mosca continua a spingere sul fronte, sostenuta da intere di ... Scrive corriereadriatico.it

Twitch è stata multata dalla Russia per una cifra "più grande di tutti i soldi del mondo" - La compagnia di video streaming è stata multata e dovrebbe pagare una cifra talmente elevata che in pratica è "più grande di tutti i soldi del mondo". Lo riporta multiplayer.it