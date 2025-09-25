Soldato friulano disperso in Ucraina

Soldato friulano David Di Gleria disperso in Ucraina con il Battaglione Azov, Paularo in ansia. L'Identità.

Guerra in Ucraina, disperso un 48enne carnico - Era arruolato nella brigata d'assalto Azov, l'unità protagonista delle battaglie più dure sul fronte ucraino, e dallo scorso 11 settembre non si hanno più notizie di lui. Lo riporta udinetoday.it

David Di Gleria, disperso l'italiano che combatteva in Ucraina: chi è il 49enne arruolato nella brigata Azov - Si era arruolato nella Brigata d'assalto Azov ed era andato a combattere sul fronte ucraino, ma dall'11 settembre di lui non si hanno più notizie. Come scrive msn.com