Sogliano si prepara a ' Fosse Aperte' l' evento che anticipa la 50esima Fiera del Formaggio di Fossa
Con l'arrivo dell'autunno Sogliano al Rubicone si prepara a uno degli appuntamenti più attesi "Fosse Aperte", il calendario delle sfossature in attesa della 50esima Fiera del Formaggio di Fossa DOP di Sogliano al Rubicone.Un appuntamento che permette a cittadini e visitatori di assistere a un.
Fiera del formaggio di Fossa, un tesoro sottoterra. Sogliano prepara l’edizione numero 50
