Soffre di depressione Perizia psichiatrica per l' uomo che uccise la psicoterapeuta

Da tempo avrebbe sofferto di depressione. È quanto emerso nell'udienza riguardante il caso dell'uccisione di Letizia Girolami, psicoterapeuta originaria di Roma, assassinata da Irfan Mohamed Rana, ex fidanzato della figlia. Oggi, 25 settembre, le porte del tribunale di Arezzo si sono aperte per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: soffre - depressione

Menopausa precoce, una donna su tre soffre di depressione e le cause non sono solo ormonali: lo studio

Più di un miliardo di persone nel mondo soffre di disturbi mentali, avanzano ansia e depressione: in che condizioni sono gli italiani

ANIEF. BONUS PSICOLOGO – Il 15 settembre al via le domande per aiutare chi soffre di depressione, ansia, e fragilità psicologica: tra loro tanti giovani studenti - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Verzeni, la perizia psichiatrica: "Sangare capace di intendere e volere" - Questo, in sintesi, quanto emerso dalla perizia psichiatrica effettuata su Moussa Sangare, imputato per l'omicidio di Sharon Verzeni, barista 33enne uccisa a ... Come scrive tg24.sky.it

Delitto Sharon Verzeni, la perizia psichiatrica: "Sangare capace di intendere e volere, niente vizio di mente" - Verzeni conferma che l’imputato era lucido e responsabile al momento del delitto. Si legge su affaritaliani.it