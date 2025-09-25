Società di vigilanza condannata per condotta antisindacale dal tribunale di Chieti

Chietitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Chieti ha condannato per condotta antisindacale la società Aquila S.p.A. La società, operante nel settore della vigilanza privata, è stata ritenuta colpevole di aver violato le norme a tutela dell’azione sindacale. Il ricorso era stato presentato dalla Filcams Cgil di Chieti: si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: societ - vigilanza

Alunno plusdotato viene bocciato per la condotta. Genitori fanno ricorso al Tar e lo vincono, scuola condannata - Ad Altavilla Vicentina un tredicenne, descritto dai professionisti come “super intelligente” e con due diagnosi di plusdotazione, si è visto bocciare la seconda media nonostante i buoni voti in tutte ... Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Societ224 Vigilanza Condannata Condotta