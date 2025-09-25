Sociale i servizi di Co&So e delle cooperative associate per 200.000 toscani

Firenze, 25 settembre 2025 – Sono 200.000 le persone che hanno beneficiato dei servizi di Co&So e delle sue cooperative, dando lavoro a oltre 6.000 persone (4674 con contratti a tempo indeterminato, 3703 donne e 1812 under 35). Sono i numeri di Co&So che emergono dal bilancio sociale 2024 dal titolo “Costruire il futuro”, presentato ieri pomeriggio nel Salone Poccetti dell’Istituto degli Innocenti a Firenze alla presenza del presidente di Co&So Giacomo Billi, della sindaca di Firenze Sara Funaro, della vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, dell'assessora regionale alle Politiche sociali Serena Spinelli, del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, di Simone Gheri, direttore di Anci Toscana, di Giusi Biaggi, presidente Consorzio Cgm, di Alberto Grilli, presidente Confcooperative Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sociale, i servizi di Co&So e delle cooperative associate per 200.000 toscani

