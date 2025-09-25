Snapdragon X2 Elite ufficiale Una CPU a 5 GHz per far volare i PC Windows
Qualcomm toglie i veli ai nuovi processori per PC Windows Snapdragon X2 Elite. Se la prima generazione era destinata ai laptop ultra leggeri, la seconda versione strizza l'occhio anche ai desktop. Nella variante Extreme è la prima CPU ARM consumer a raggiungere i 5 GHz di clock. Arriverà nel 2026. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: snapdragon - elite
Samsung Galaxy S26, niente Snapdragon 8 Elite Gen 2 personalizzato?
OnePlus 13 5G: super sconto Amazon sul flagship con Snapdragon 8 Elite
Samsung Galaxy S26 potrebbe avere Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2
Snapdragon 8 Elite Gen 5 ufficiale: il chip che batte Apple https://ceotech.it/snapdragon-8-elite-gen-5-ufficiale-il-chip-che-batte-apple/… - X Vai su X
Xiaomi ha confermato la data ufficiale: il 25 settembre verrà presentata la serie Xiaomi 17, con i modelli 17, 17 Pro e 17 Pro Max. ? Novità importanti: saranno i primi smartphone a montare il Snapdragon 8 Elite Gen 5. ? Design rinnovato, display posteri - facebook.com Vai su Facebook
Snapdragon X2 Elite ufficiale: quando il computer fisso diventa più sottile di un portatile - Qualcomm torna a spingere sull'acceleratore nel settore dei PC con Windows. Riporta smartworld.it
Snapdragon X2 Elite Extreme: Qualcomm rivoluziona i PC Windows con AI e prestazioni top - Snapdragon X2 Elite Extreme, il nuovo processore Qualcomm per PC Windows: 80 TOPS di AI, CPU più veloce e autonomia di più giorni. Come scrive msn.com