Snapdragon X2 Elite ufficiale Una CPU a 5 GHz per far volare i PC Windows

Dday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualcomm toglie i veli ai nuovi processori per PC Windows Snapdragon X2 Elite. Se la prima generazione era destinata ai laptop ultra leggeri, la seconda versione strizza l'occhio anche ai desktop. Nella variante Extreme è la prima CPU ARM consumer a raggiungere i 5 GHz di clock. Arriverà nel 2026. 🔗 Leggi su Dday.it

