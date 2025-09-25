Smartwatch e salute | l’approccio Amazfit spiegato da Jesús Carrero

AGI - Amazfit è ormai una presenza consolidata sul mercato italiano dei dispositivi indossabili. Dalle prime soluzioni dedicate al monitoraggio sportivo fino agli attuali smartwatch, braccialetti e anelli intelligenti, l’azienda ha ampliato progressivamente la propria offerta, coniugando tecnologia e benessere. Oggi, accanto alle funzioni per l’allenamento, i prodotti Amazfit mettono al centro il monitoraggio della salute e del recupero, con l’obiettivo di democratizzare l’accesso a dati e strumenti che un tempo erano riservati solo agli atleti professionisti. AGI ha intervistato Jesús Carrero, General Manager EMEA di Zepp Health, per capire come si stia evolvendo questa strategia. 🔗 Leggi su Agi.it

