Smartwatch e salute | l’approccio Amazfit spiegato da Jesús Carrero
AGI - Amazfit è ormai una presenza consolidata sul mercato italiano dei dispositivi indossabili. Dalle prime soluzioni dedicate al monitoraggio sportivo fino agli attuali smartwatch, braccialetti e anelli intelligenti, l’azienda ha ampliato progressivamente la propria offerta, coniugando tecnologia e benessere. Oggi, accanto alle funzioni per l’allenamento, i prodotti Amazfit mettono al centro il monitoraggio della salute e del recupero, con l’obiettivo di democratizzare l’accesso a dati e strumenti che un tempo erano riservati solo agli atleti professionisti. AGI ha intervistato Jesús Carrero, General Manager EMEA di Zepp Health, per capire come si stia evolvendo questa strategia. 🔗 Leggi su Agi.it
