Smart grid boom di investimenti | 573,7 miliardi di dollari entro il 2030

L’integrazione di rinnovabili, IA e auto elettriche spinge la modernizzazione delle infrastrutture di trasmissione. I data center diventano attori chiave, non solo come consumatori ma anche come fornitori di stabilità. Il mercato globale delle smart grid è in piena espansione, con gli investimenti nelle infrastrutture di trasmissione destinati a crescere in modo esponenziale fino a raggiungere i 573,7 miliardi di dollari entro il 2030. Questa accelerazione è spinta dalla necessità di integrare una quota crescente di energie rinnovabili, di aumentare la resilienza delle reti e dall’adozione di tecnologie come l’intelligenza artificiale (IA), che stanno trasformando i data center da semplici “energivori” a protagonisti attivi della stabilità del sistema. 🔗 Leggi su Ildenaro.it