Slow horses stagione 5 | dominano le classifiche dello streaming

Il successo della serie televisiva di spionaggio con protagonista Gary Oldman, Slow Horses, sta attirando l’attenzione mondiale, registrando risultati sorprendenti nel panorama dello streaming. La quinta stagione, appena rilasciata, ha già conquistato le prime posizioni nelle classifiche globali, dimostrando la crescente popolarità di questa produzione. Analizzeremo i motivi di tale successo e le prospettive future della serie. il successo di slow horses e la classifica mondiale. la posizione in vetta su apple tv+ e il confronto con altri show. Secondo i dati forniti da FlixPatrol, Slow Horses si è posizionata al primo posto tra le serie più viste su Apple TV+ a livello globale, il 25 settembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

