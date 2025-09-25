Slow horses stagione 5 | dominano le classifiche dello streaming

Jumptheshark.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il successo della serie televisiva di spionaggio con protagonista Gary Oldman, Slow Horses, sta attirando l’attenzione mondiale, registrando risultati sorprendenti nel panorama dello streaming. La quinta stagione, appena rilasciata, ha già conquistato le prime posizioni nelle classifiche globali, dimostrando la crescente popolarità di questa produzione. Analizzeremo i motivi di tale successo e le prospettive future della serie. il successo di slow horses e la classifica mondiale. la posizione in vetta su apple tv+ e il confronto con altri show. Secondo i dati forniti da FlixPatrol, Slow Horses si è posizionata al primo posto tra le serie più viste su Apple TV+ a livello globale, il 25 settembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

slow horses stagione 5 dominano le classifiche dello streaming

© Jumptheshark.it - Slow horses stagione 5: dominano le classifiche dello streaming

In questa notizia si parla di: slow - horses

Slow Horses inarrestabile: Apple TV+ rinnova la serie per una settima stagione, prima del debutto della quinta

Slow Horses | La serie Apple TV+ avrà una settima stagione

Slow Horses, la serie con star Gary Oldman, ottiene il rinnovo per la stagione 7

slow horses stagione 5Slow Horses 5: quanti episodi avrà la nuova stagione della serie con Gary Oldman? - Torna una delle serie tv più acclamate degli ultimi anni, Slow Horses: ma quante puntate avrà la quinta stagione? Segnala serial.everyeye.it

slow horses stagione 5Slow HorsesStagione 5: recensione della serie con Gary Oldman - La recensione di Slow Horses Stagione 5, un nuovo ciclo delle avventure di Jackson Lamb, interpretato da Gary Oldman. Si legge su cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Slow Horses Stagione 5