Slow horses stagione 5 | dominano le classifiche dello streaming
Il successo della serie televisiva di spionaggio con protagonista Gary Oldman, Slow Horses, sta attirando l’attenzione mondiale, registrando risultati sorprendenti nel panorama dello streaming. La quinta stagione, appena rilasciata, ha già conquistato le prime posizioni nelle classifiche globali, dimostrando la crescente popolarità di questa produzione. Analizzeremo i motivi di tale successo e le prospettive future della serie. il successo di slow horses e la classifica mondiale. la posizione in vetta su apple tv+ e il confronto con altri show. Secondo i dati forniti da FlixPatrol, Slow Horses si è posizionata al primo posto tra le serie più viste su Apple TV+ a livello globale, il 25 settembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: slow - horses
Slow Horses inarrestabile: Apple TV+ rinnova la serie per una settima stagione, prima del debutto della quinta
Slow Horses | La serie Apple TV+ avrà una settima stagione
Slow Horses, la serie con star Gary Oldman, ottiene il rinnovo per la stagione 7
Inutile girarci intorno, anche alla quinta stagione #SlowHorses resta tra le cose migliori in circolazione - X Vai su X
Da oggi torna su Apple TV+ quel magnifico gioiello che è Slow Horses. Se ancora non l'aveste mai vista, la fortuna è che le 4 stagioni hanno solo 6 puntate l'una quindi si recuperano facilmente ed è possibile mettersi in pari mentre c'è il rilascio settimanale - facebook.com Vai su Facebook
Slow Horses 5: quanti episodi avrà la nuova stagione della serie con Gary Oldman? - Torna una delle serie tv più acclamate degli ultimi anni, Slow Horses: ma quante puntate avrà la quinta stagione? Segnala serial.everyeye.it
Slow Horses – Stagione 5: recensione della serie con Gary Oldman - La recensione di Slow Horses Stagione 5, un nuovo ciclo delle avventure di Jackson Lamb, interpretato da Gary Oldman. Si legge su cinefilos.it