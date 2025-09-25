Slow Horses | a che ora esce la quinta stagione e quanti episodi ci sono?

La quinta stagione della serie thriller di spionaggio di successo Slow Horses ha pubblicato il suo primo episodio, sollevando interrogativi su quando usciranno gli episodi rimanenti e quanti saranno in totale. Sia il genere thriller poliziesco che quello di spionaggio sono ricchi di serie da guardare. Tuttavia, Slow Horses di Apple TV+ supera le altre in termini di qualità e valore di intrattenimento. Uno dei vantaggi più significativi di Slow Horses come serie TV è la sua presenza costante. La prima stagione di Slow Horses ha debuttato nel 2022 e ora siamo alla quinta stagione, con altre due stagioni di Slow Horses già confermate. 🔗 Leggi su Cinefilos.it