Slow Horses | a che ora esce la quinta stagione e quanti episodi ci sono?
La quinta stagione della serie thriller di spionaggio di successo Slow Horses ha pubblicato il suo primo episodio, sollevando interrogativi su quando usciranno gli episodi rimanenti e quanti saranno in totale. Sia il genere thriller poliziesco che quello di spionaggio sono ricchi di serie da guardare. Tuttavia, Slow Horses di Apple TV+ supera le altre in termini di qualità e valore di intrattenimento. Uno dei vantaggi più significativi di Slow Horses come serie TV è la sua presenza costante. La prima stagione di Slow Horses ha debuttato nel 2022 e ora siamo alla quinta stagione, con altre due stagioni di Slow Horses già confermate. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Slow Horses inarrestabile: Apple TV+ rinnova la serie per una settima stagione, prima del debutto della quinta
Slow Horses | La serie Apple TV+ avrà una settima stagione
Slow Horses, la serie con star Gary Oldman, ottiene il rinnovo per la stagione 7
