Slnc Severn dopo Livorno anche i porti liguri si mobilitano per impedirne l' attracco | Non saremo complici del genocidio

"Non saremo complici, i nostri porti non saranno veicolo di morte". Lo dicono le segreterie Cgil e Filt Cgil Liguria, plaudendo e manifestando l'intenzione di muoversi alla stregua del presidio che, in questi giorni, a Livorno ha respinto la nave americana Slnc Severn carica di materiale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Porto di Livorno, la Slnc Severn non attraccherà. Il prefetto Dionisi: "Ora stop al presidio"

