L’Italia si appresta ad affrontare una tornata decisiva di elezioni regionali, che coinvolgono milioni di elettori e ben sette regioni: Marche, Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Veneto, Calabria e Puglia. Un voto che sarà inevitabilmente anche un test per la maggioranza di governo e l’opposizione. A questa sfida elettorale il canale all news diretto da Fabio Vitale risponde preparando una copertur. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sky TG24: speciale elezioni regionali Marche con Il Confronto, Instant Poll e Trovapresidente