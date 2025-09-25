Skorupski para quasi tutto Aston Villa-Bologna 1-0 | gli highlights
Aston Villa-Bologna 1-0: gli highlights. Decide un sinistro di McGinn in un primo tempo dominato dagli inglesi. Skorupski para anche un rigore di Watkins, nel finale la squadra di Italiano colpisce la traversa con Castro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
All'Aston Villa basta McGinn Skorupski para un rigore Il Bologna perde la prima in Europa ? #AstonVillaBologna #UEL #DAZN
Bologna-Genoa 2-1 Bologna: Skorupski; De Silvestri (59' Zortea), Vitik, Heggem (85' Lucumi), Miranda; Freuler, Moro (72' Ferguson); Orsolini (59' Cambiaghi), Bernardeschi (72' Dallinga), Dominguez; Castro.
Skorupski: "Possiamo combattere con tutti. Queste partite fanno crescere" - Lukasz Skorupski è stato protagonista a Birmingham e il Bologna ha tenuto testa all' Aston Villa, sfiorando anche il pari nel finale.
Aston Villa-Bologna 1-0: Skorupski para di tutto, ma la squadra di Italiano perde uguale. Decide la rete di John McGinn - Il portiere del Bologna mette in campo una prestazione monumentale, parando anche un rigore a Watkins, ma i rossoblù tornano ugualmente a casa d ...