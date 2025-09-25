situazione esplosiva sovraffollamento e cimici il dramma del carcere di monza

Como, 25 settembre 2025 – Una situazione esplosiva, un sovraffollamento insostenibile e "una infestazione da cimici endemica". Benvenuti alla casa circondariale di via Sanquirico a Monza. Ieri l'ispezione è stata effettuata dal segretario generale di Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio. Arrivato appositamente da Roma e accompagnato dal segretario regionale Domenico Benemia, che proprio a Monza lavora. I numeri sono impietosi: “ 736 detenuti, di cui 250 affetti da patologie mentali, allocati in 411 posti disponibili, i nfestazione endemica da cimici da letto impossibile da debellare anche per la promiscuità delle brande da campeggio aggiunte in molte celle per ricavare il 3° posto letto, 279 agenti in servizio di cui oltre 110 impiegati in compiti diversi dalla sorveglianza dei detenuti, quando ne sarebbero necessari almeno 450, assistenza sanitaria e psichiatrica carente e, quest’ultima, addirittura assente per 3 giorni a settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

