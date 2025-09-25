sita acquisisce ccm e ridisegna gli aeroporti del futuro

Milano, 25 set. (askanews) - Il trasporto aereo del futuro si giocherà sempre più sulla capacità di gestire l'aumento costante dei passeggeri con strumenti digitali che rendano i viaggi più fluidi e smart, e al tempo stesso aiutino gli aeroporti a organizzare meglio i flussi. È la direzione in cui si muove SITA, gigante mondiale delle soluzioni digitali per il trasporto aereo, presente in Italia fin dal 1950 e che nel 2019 aveva già acquisito l'italiana Software Design. SITA annuncia un nuovo passo con la recente acquisizione di CCM, azienda italiana del Milanese che progetta e realizza interni aeroportuali venduti in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

