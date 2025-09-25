Siracusa arrestato latitante | nel covo nascondeva un arsenale

(LaPresse) Latitante da circa un anno, si nascondeva in un covo creato ad arte a Siracusa, collegato con un altro appartamento a disposizione di un familiare, potendosi così spostare agevolmente e comunicare con un sistema di interfono a circuito chiuso in modo da rendere le comunicazioni non intercettabili, credendo di garantirsi così una latitanza tranquilla. L’uomo, lentinese di 35 anni, è stato sorpreso e arrestato a seguito di una mirata attività d’indagine effettuata dai poliziotti del Commissariato di Lentini, che avevano notato dei movimenti sospetti negli appartamenti in cui l’uomo si era assicurato la copertura familiare e ambientale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

siracusa arrestato latitante nel covo nascondeva un arsenale

© Lapresse.it - Siracusa, arrestato latitante: nel covo nascondeva un arsenale

