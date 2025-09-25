di Massimo Selleri "Sto lavorando per essere un giocatore migliore". Da Pechino Jannik Sinner manda cartolina di sfida al suo rivale Carlos Alcaraz che a questo Atp 500 ha preferito quello di Tokyo. Curioso che i due tennisti giochino nelle capitali di altrettanti paesi che non si sono mai amati e che negli ultimi tre secoli hanno anche polarizzato la vita di quasi tutta l’Asia. Il dualismo che si è creato tra l’italiano e lo spagnolo non è, però, animato da un sentimento di supremazia quanto da quella che gli antichi greci chiamavano "physis" vale a dire quella quella di voglia di crescere insita in ognuno di noi e che nella storia ha consentito all’uomo di superare gli ostacoli che la natura gli ha posto davanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner, una cartolina per Alcaraz: "Ho cambiato per essere più forte"