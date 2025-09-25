Sinner una cartolina per Alcaraz | Ho cambiato per essere più forte
di Massimo Selleri "Sto lavorando per essere un giocatore migliore". Da Pechino Jannik Sinner manda cartolina di sfida al suo rivale Carlos Alcaraz che a questo Atp 500 ha preferito quello di Tokyo. Curioso che i due tennisti giochino nelle capitali di altrettanti paesi che non si sono mai amati e che negli ultimi tre secoli hanno anche polarizzato la vita di quasi tutta l’Asia. Il dualismo che si è creato tra l’italiano e lo spagnolo non è, però, animato da un sentimento di supremazia quanto da quella che gli antichi greci chiamavano "physis" vale a dire quella quella di voglia di crescere insita in ognuno di noi e che nella storia ha consentito all’uomo di superare gli ostacoli che la natura gli ha posto davanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sinner - cartolina
# ***Sinner, che fatica! Ma il numero uno non molla e doma un grande Shapovalov in quattro set*** ***Questa volta niente gita di piacere. *** ***Niente dominio da cartolina. *** ***Contro un ispiratissimo Denis Shapovalov, Jannik Sinner ha dovuto scavare de - facebook.com Vai su Facebook
Come scrive la @Gazzetta_it queste sono le cartoline della nuova era del #tennis : Carlos e Jannik conquistano due tornei del Grande Slam a testa, nessuno brilla come loro #alcaraz #sinner E si torna a dormire a orari umani - X Vai su X
Sinner, una cartolina per Alcaraz: "Ho cambiato per essere più forte" - Il numero 2 Atp incrocia Cilic a Pechino (13) dopo il ko in finale agli Us Open. Scrive sport.quotidiano.net
Il ritorno di Sinner a Pechino: come si cambia per battere Alcaraz - Ancora tu, Jannik: oggi alle 13 italiane (diretta Sky, in streaming su Now) Sinner torna in campo sul cemento di Pechino, primo turno dei China Open. repubblica.it scrive