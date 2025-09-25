Sinner torna in Cina con furore | Cilic dominato a Pechino
Pechino, 25 settembre 2025 – Jannik in Cina con furore. Esordio col botto nell’Atp 500 di Pechino per dimenticare l’ultima finale Slam a New York, che brucia ancora come un fuoco. E allora in Sinner arde la fiamma dell’aggressività: si vede subito dai primi scambi contro il gigante croato ex numero 3 al mondo, messo alle corde sin dal primo game con una palla break e letteralmente dominato per 6-2, 6-2. Poi Jannik fa di tutto per tenere il ritmo alto, lottando contro il servizio quasi da leggenda di Cilic, che tiene il brodo fino al 2-2. Poi l’azzurro si fa sempre più attivo alla risposta, inducendo all’errore l’ex ragazzo di Medjugorie, che con due gratuiti regala tre palle break al numero due al mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
