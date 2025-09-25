Sinner torna in campo a Pechino | battuto Cilic 6-2 6-2 debutto vincente al China Open 2025

Il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo la finale persa agli US Open contro Carlos Alcaraz è stato convincente: al China Open 2025, torneo ATP 500 di Pechino, l’azzurro ha battuto con autorità Marin Cilic per 6-2, 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Una prova solida che conferma la sua condizione fisica e mentale, ma che mostra anche piccoli esperimenti tattici introdotti per rendere il suo tennis sempre più vario ed efficace. Indice. Sinner – Cilic, vittoria a Pechino: il match. Numeri e statistiche della vittoria. Sinner dopo il match: «Sto cercando di variare di più». Prossimo avversario: Atmane agli ottavi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Sinner torna in campo a Pechino: battuto Cilic 6-2 6-2, debutto vincente al China Open 2025

