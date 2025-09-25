Sinner sta ricostruendo il suo cerchio magico mancava un tassello | perché ha scelto Resnicoff

Jannik gioca oggi a Pechino per la prima volta dopo la sconfitta agli US Open. Al suo fianco avrà anche il nuovo fisioterapista, il motivo per cui lo ha scelto spiega implicitamente anche cosa non ha funzionato con Badio e Panichi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner lo ha fatto: “Ho pensato molto a New York e ho cambiato un sacco di cose. Sbaglierò tanto” - Il numero 2 della classifica ATP dalla partita di esordio con Cilic apporterà delle modifiche ... Riporta fanpage.it