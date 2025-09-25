Sinner riparte da Pechino battuto Cilic Agli ottavi di finale sfiderà il francese Terence Atmane

Feedpress.me | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio vincente e convincente per Jannik Sinner nel "China Open", torneo Atp 500 in scena al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. Il giocatore azzurro, numero due del mondo e prima forza del seeding, lo scorso anno finalista nell’impianto cinese (campi in cemento) che ha ospitato il torneo olimpico del 2008, ha battuto al primo turno il croato Marin Cilic, 97 del ranking internazionale,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sinner riparte da pechino battuto cilic agli ottavi di finale sfider224 il francese terence atmane

© Feedpress.me - Sinner riparte da Pechino, battuto Cilic. Agli ottavi di finale sfiderà il francese Terence Atmane

In questa notizia si parla di: sinner - riparte

LIVE Sinner-Dimitrov 3-6, 5-7, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si riparte, serve una grande rimonta! Si può fare!

La rincorsa di Alcaraz riparte da Cincinnati: tutti i calcoli del duello con Sinner

Sinner riparte da potenza e agilità: verso gli Us Open col metodo Ferrara

sinner riparte pechino battutoSinner riparte da Pechino, battuto Cilic. Agli ottavi di finale sfiderà il francese Terence Atmane - Esordio vincente e convincente per Jannik Sinner nel "China Open", torneo Atp 500 in scena al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. Si legge su msn.com

Jannik Sinner riparte con un comodo esordio a Pechino: solo 4 game lasciati a Cilic - C'era grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner e l'altoatesino ha decisamente brillato al suo esordio nell'ATP 500 di Pechino. oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner Riparte Pechino Battuto