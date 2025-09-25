Sinner riparte da Pechino battuto Cilic Agli ottavi di finale sfiderà il francese Terence Atmane
Esordio vincente e convincente per Jannik Sinner nel "China Open", torneo Atp 500 in scena al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. Il giocatore azzurro, numero due del mondo e prima forza del seeding, lo scorso anno finalista nell’impianto cinese (campi in cemento) che ha ospitato il torneo olimpico del 2008, ha battuto al primo turno il croato Marin Cilic, 97 del ranking internazionale,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: sinner - riparte
LIVE Sinner-Dimitrov 3-6, 5-7, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si riparte, serve una grande rimonta! Si può fare!
La rincorsa di Alcaraz riparte da Cincinnati: tutti i calcoli del duello con Sinner
Sinner riparte da potenza e agilità: verso gli Us Open col metodo Ferrara
Tennis, #Sinner riparte da Pechino: ho lavorato su qualcosa di nuovo - facebook.com Vai su Facebook
Tennis, #Sinner riparte da Pechino: ho lavorato su qualcosa di nuovo - X Vai su X
Sinner riparte da Pechino, battuto Cilic. Agli ottavi di finale sfiderà il francese Terence Atmane - Esordio vincente e convincente per Jannik Sinner nel "China Open", torneo Atp 500 in scena al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. Si legge su msn.com
Jannik Sinner riparte con un comodo esordio a Pechino: solo 4 game lasciati a Cilic - C'era grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner e l'altoatesino ha decisamente brillato al suo esordio nell'ATP 500 di Pechino. oasport.it scrive