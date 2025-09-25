Sinner non si esclude il ritorno | l’azzurro riparte da Pechino con un po’ di cambiamenti

Cambiare e adattare, ma senza snaturare: "Non devo e non voglio dimenticare la mia identità che è fondamentale per essere un giocatore forte. Però, come ho già detto, devo mettere qualcosina dentro e poi vediamo cosa posso fare". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner, non si esclude il ritorno: l’azzurro riparte da Pechino con un po’ di cambiamenti

Sinner mette la retromarcia: non esclude il ritorno

Sinner, bomba sul Masters 1000 di Cincinnati: "Non si esclude un terzo incomodo"

Il 18 settembre 2025 a Milano, Jannik Sinner ha presentato la sua nuova Fondazione, dedicata a sostenere bambini e giovani talenti sportivi privi di mezzi, con un focus su educazione e inclusione. L'evento, tenutosi all'Hotel Palazzo Parigi, ha visto la partecip

Sinner di nuovo in vetta al ranking? Servirà un po' di pazienza Carlos Alcaraz è il nuovo numero 1 al mondo. Lo spagnolo ha interrotto il primo regno di Jannik Sinner, durato ben 65 settimane consecutive, battendolo in finale allo US Open. E adesso?

Sinner quando gioca? Il ritorno in campo e il programma dei prossimi tornei: si riparte il 24 settembre a Pechino - Domenica amara per lo sport italiano e Jannik Sinner: il tennista italiano ha infatti ceduto a Carlos Alcaraz nella finale degli US Open, abdicando dalle vetta del ranking ATP dopo 65 settimane seduto

Sinner-Alcaraz, l'ora della finale degli Us Open: l'eterna sfida ed i precedenti - Un duello che suona come un eterno ritorno del faccia a faccia tra i due assi della racchetta: hanno giocato contro almeno un match ogni stagione.