Sinner non si esclude il ritorno | in campo a Pechino con un po’ di cambiamenti

Cambiare e adattare, ma senza snaturare: "Non devo e non voglio dimenticare la mia identità che è fondamentale per essere un giocatore forte. Però, come ho già detto, devo mettere qualcosina dentro e poi vediamo cosa posso fare".

Sinner, il ritorno in campo e la nuova vita: «Ho cambiato il mio gioco dopo aver perso contro Alcaraz agli Us Open» - Jannik Sinner torna in campo dopo il ko in finale agli Us Open e l'addio al primo posto mondiale ora nelle mani del rivale Carlos Alcaraz, lo fa a Pechino.

Il ritorno di Sinner a Pechino: come si cambia per battere Alcaraz - Ancora tu, Jannik: oggi alle 13 italiane (diretta Sky, in streaming su Now) Sinner torna in campo sul cemento di Pechino, primo turno dei China Open.

