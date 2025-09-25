Sinner non si esclude il ritorno | in campo a Pechino con un po’ di cambiamenti
Cambiare e adattare, ma senza snaturare: "Non devo e non voglio dimenticare la mia identità che è fondamentale per essere un giocatore forte. Però, come ho già detto, devo mettere qualcosina dentro e poi vediamo cosa posso fare". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Il 18 settembre 2025 a Milano, Jannik Sinner ha presentato la sua nuova Fondazione, dedicata a sostenere bambini e giovani talenti sportivi privi di mezzi, con un focus su educazione e inclusione. L'evento, tenutosi all'Hotel Palazzo Parigi, ha visto la partecip
Sinner di nuovo in vetta al ranking? Servirà un po' di pazienza Carlos Alcaraz è il nuovo numero 1 al mondo. Lo spagnolo ha interrotto il primo regno di Jannik Sinner, durato ben 65 settimane consecutive, battendolo in finale allo US Open. E adesso?
Sinner, il ritorno in campo e la nuova vita: «Ho cambiato il mio gioco dopo aver perso contro Alcaraz agli Us Open» - Jannik Sinner torna in campo dopo il ko in finale agli Us Open e l'addio al primo posto mondiale ora nelle mani del rivale Carlos Alcaraz, lo fa a Pechino. Riporta msn.com
Il ritorno di Sinner a Pechino: come si cambia per battere Alcaraz - Ancora tu, Jannik: oggi alle 13 italiane (diretta Sky, in streaming su Now) Sinner torna in campo sul cemento di Pechino, primo turno dei China Open. repubblica.it scrive