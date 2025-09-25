Sinner non ha deciso se giocherà la Coppa Davis | candida ammissione nella conferenza di Pechino
Jannik Sinner torna a vincere a Pechino contro Cilic e parla del suo futuro: non ha ancora deciso se sarà presente alle Finals di Coppa Davis a Bologna, mentre la sfida con Alcaraz continua. 🔗 Leggi su Fanpage.it
