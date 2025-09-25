Sinner | La Davis? Devo ancora decidere Contento del servizio

Gazzetta.it | 25 set 2025

Jannik non scioglie i dubbi sulla sua presenza alle finali di Bologna. A proposito del match contro Cilic dice: "Prestazione positiva, mi sento bene mentalmente e fisicamente". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

