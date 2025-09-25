Sinner | La Coppa Davis? Devo ancora decidere onestamente non ci sto pensando Vedremo

«La Coppa Davis? Devo ancora decidere onestamente, non ci sto pensando in questo momento. Vedremo» — queste sono le parole di Jannik Sinner riportate da Gazzetta dello Sport, in conferenza stampa dopo il debutto a Pechino, sulla sua possibile partecipazione alla Final 8 di Bologna. Il numero 2 del mondo analizza così la partita vinta contro Cilic: «Una prestazione positiva, Cilic è un giocatore molto difficile da affrontare. A volte ho cercato di accorciare un po’ i punti, a volte di allungarli. Sto provando a fare cose più simili a ciò stiamo testando in allenamento. Sono contento di essere tornato alle gare, mi mi mancava la competizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner: «La Coppa Davis? Devo ancora decidere, onestamente non ci sto pensando. Vedremo»

