Sinner il dolore è terribile | lutto devastante

Per Jannik Sinner e per tutta una comunità è arrivato un dolore che nessuno si aspettava, un colpo al cuore che lascia senza parole. Certe sconfitte non si misurano soltanto con i punti in classifica o con i titoli mancati. A volte la vita presenta conti ben più salati, e allora anche una finale persa o un sorpasso nel ranking diventano dettagli che passano in secondo piano. Jannik Sinner, reduce da una caduta dolorosa sul campo degli US Open contro Carlos Alcaraz, non poteva immaginare che nei giorni successivi avrebbe dovuto affrontare un dolore ben più profondo, di quelli che scavano dentro e non si rimarginano facilmente.

