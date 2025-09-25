Sinner è un rullo compressore | Cilic ko gli highlights

L'Atp 500 di Pechino comincia con un successo per Sinner, dopo lo show durante gli eventi di promozione: l'azzurro si impone facilmente su Cilic in appena un'ora e 20: 6-2 6-2 il risultato finale. Adesso Jannik sfiderà il francese Atmane al secondo turno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

