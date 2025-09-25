Sinner domina Cilic al debutto a Pechino mostrando la sua nuova arma | è cambiato il servizio
La vittoria con il croato è arrivata dopo 1 ora e 21 minuti e con percentuali al servizio incoraggianti. "A volte sono un po' lento ma spero che diventi sempre più automatico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sinner torna in Cina con furore: Cilic dominato a Pechino - L’azzurro batte l’ex numero 3 al mondo e vola agli ottavi contro il francese Atmane ... Riporta msn.com
Sinner-Cilic 6-2, 6-2, Jannik vince in due set e vola agli ottavi dell'Atp 500 di Pechino. Adesso c'è Atmane - Il tennista azzurro, numero 2 del ranking mondiale, non gioca un match ufficiale dalla finale degli US Open (persa contro Alcaraz) ... Secondo ilmattino.it