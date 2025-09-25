Sinner dalla Cina con furore!

Oasport.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritorno in campo da manuale per Jannik Sinner, che liquida un buon Marin Cilic con un perentorio doppio 6-2. In queste condizioni veloci, il Dolomiti Kid è una sentenza: preciso, aggressivo e ineluttabile. Quasi impossibile da fermare. a meno che dall’altra parte non ci sia Alcaraz. A proposito di Carlitos, vedremo domani se sarà assorbito completamente il problema alla caviglia sinistra, in vista della sfida di sabato con Bergs? Appuntamento LIVE alle 19 su TennisMania (canale YouTube OA Sport) per tutti i dettagli, le analisi e le ultime dal circuito ATP! #Sinner #Tennis #ATP #TennisMania #OASport #Alcaraz #JannikSinner #MarinCilic #TennisNews #TennisLive. 🔗 Leggi su Oasport.it

sinner dalla cina con furore

© Oasport.it - Sinner dalla Cina con furore!

In questa notizia si parla di: sinner - cina

Santopadre: “Sinner sarà n.1 a fine anno. Berrettini ne uscirà: sa cosa fare. Vasamì e Cinà possono avere un’ottima carriera”

Berrettini: gli infortuni, i dubbi. Poi le chiacchiere con Sinner. Ora riparte dalla Cina

Quando torna in campo Sinner? Dai tornei in Cina alla Coppa Davis, come si chiuderà il 2025 di Jannik

sinner cina furoreSinner torna in Cina con furore: Cilic dominato a Pechino - L’azzurro batte l’ex numero 3 al mondo e vola agli ottavi contro il francese Atmane ... Riporta msn.com

sinner cina furoreIl rientro di Sinner é vincente, batte Cilic a Pechino - 2 in un'ora e 21' di gioco, ha fornito i primi elementi dei cambiamenti "di tante piccole cose" promessi dal tennista azzurro per risultare ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Cina Furore