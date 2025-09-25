Sinner | Contento della prestazione sto cambiando qualcosa al servizio

(Adnkronos) – Jannik Sinner batte Marin Cilic e vola agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Pechino. Oggi, giovedì 15 settembre, il tennista azzurro, numero due del mondo, ha battuto il croato nei sedicesimi del torneo cinese, iniziando al meglio l'ultima parte di stagione, che dallo swing asiatico culminerà nelle Finals di Torino. Una vittoria . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: sinner - contento

Djokovic: "Contento di aver ispirato Sinner, palleggiavamo insieme quando aveva 13 anni e già..."

Djokovic: “Contento di aver ispirato Sinner. Palleggiavamo quando aveva 13 anni e già…”

Tennis, Djokovic: “Contento di aver influenzato Sinner”

Più contento di quando ha vinto Wimbledon! #Sinner @janniksin - X Vai su X

?SINNER: "NON SONO UNA MACCHINA!" "Ero in un momento difficile oggi, ma ho cercato di starci mentalmente e sono contento. Denis Shapovalov ha giocato un ottimo tennis, ha servito molto bene. Ha retto abbastanza bene il mio servizio. Sul servizio n - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Cilic 6-2, 6-2, Jannik vince in due set e vola agli ottavi dell'Atp 500 di Pechino. Adesso c'è Atmane - Adesso il nuovo re è Alcaraz e Sinner dovrà provare a rimanere in scia per poi sfruttare le occasioni che si presenteranno. msn.com scrive

Us Open, Sinner: "Sono contento di stare di nuovo bene" - Jannik Sinner ha iniziato alla grande gli Us Open 2025 travolgendo Vit Kopriva al primo turno in poco più di un'ora e mezza. Da sportmediaset.mediaset.it