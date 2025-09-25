Sinner-Cilic a Pechino | orario precedenti e dove vedere il match in TV e streaming

L’attesa è finita. Jannik Sinner fa il suo ritorno in campo per l’inizio della cruciale trasferta asiatica, debuttando come testa di serie numero 2 e finalista della scorsa edizione al China Open. Il primo ostacolo sul suo cammino è il croato Marin Cilic, ex campione Slam e avversario di grande esperienza, in un match valido per il primo turno dell’ATP 500 di Pechino. Per Sinner, l’obiettivo è iniziare con il piede giusto una parte di stagione fondamentale, in cui difende molti punti. Di seguito tutto quello da sapere sull’ orario di inizio della partita e dove vedere il match di Pechino tra Sinner e Cilic in televisione e in streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Sinner-Cilic a Pechino: orario, precedenti e dove vedere il match in TV e streaming

