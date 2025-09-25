Sinner-Cilic 5-2 diretta l' esordio di Jannik all' Atp 500 di Pechino Dove vederla in tv e streaming precedenti e il programma
Tutto pronto per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il tennista azzurro, numero 2 del ranking mondiale, non gioca un match ufficiale dalla finale degli US Open (persa contro Alcaraz) e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: sinner - cilic
Wimbledon, ottavi di finale: Cobolli contro Cilic: il croato tiene la battuta Diretta 0-1Attesa per Sinner e Sonego
Wimbledon 2025, la diretta di oggi: Cobolli vince il primo set con Cilic. Gli orari di Sinner e Sonego
?Wimbledon, ottavi di finale, Cobolli-Cilic: l'azzurro chiude con un ace anche il 2° setLive 6-4, 6-4, 1-1 |Attesa per Sinner e Sonego
Marin Cilic, Margaret Court e Jannik #Sinner = 29 titoli Slam in una foto - X Vai su X
Jannik Sinner torna in campo! Il numero 2 del mondo esordirà giovedì 25 settembre contro Marin Cilic al torneo ATP 500 di Pechino alle ore 13 italiane. #janniksinner #sinner #cilic #pechino #atp - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Cilic all'Atp Pechino, il risultato in diretta live della partita - Jannik Sinner torna in campo e lo fa al 1° turno del torneo 500 di Pechino. Segnala sport.sky.it
Sinner-Cilic oggi all'Atp 500 di Pechino, la diretta: equilibrio ad inizio gara 1-2 - L'azzurro ritorna a giocare dopo la finale di New York persa con Alcaraz che ha sancito l'ascesa alla vetta della classifica Atp dello spagnolo ... Scrive corriere.it