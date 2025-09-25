Deve levarsi quel retrogusto amaro degli Us Open che gli hanno fatto cadere la corona da numero 1 al mondo. E il percorso per tornare in vetta è iniziato con il debutto in Cina, a Shanghai. Jannik Sinner sul campo degli Atp500 non ha lasciato margine di ripresa al croato Marin Cilic chiudendo un match . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner a valanga su Cilic 6-2 6-2