Sinner a valanga su Cilic 6-2 6-2
Deve levarsi quel retrogusto amaro degli Us Open che gli hanno fatto cadere la corona da numero 1 al mondo. E il percorso per tornare in vetta è iniziato con il debutto in Cina, a Shanghai. Jannik Sinner sul campo degli Atp500 non ha lasciato margine di ripresa al croato Marin Cilic chiudendo un match . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sinner-Cilic 6-2, 6-2, Jannik vince in due set e vola agli ottavi dell'Atp 500 di Pechino. Adesso c'è Atmane - Il tennista azzurro, numero 2 del ranking mondiale, non gioca un match ufficiale dalla finale degli US Open (persa contro Alcaraz) ... Lo riporta ilmattino.it
Sinner-Cilic 6-2, 5-2 diretta, Jannik vince il primo set all'Atp 500 di Pechino. Dove vederla in tv e streaming, precedenti e il programma - Il tennista azzurro, numero 2 del ranking mondiale, non gioca un match ufficiale dalla finale degli US Open (persa contro Alcaraz) ... Riporta ilmattino.it