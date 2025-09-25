Sindacati e associazioni | Il governo risparmia sugli indigenti e promette 2,5 miliardi in più all’anno per il riarmo

“Si risparmiano oltre tre miliardi allanno sui poveri e si promettono due miliardi e mezzo di spesa in più per il riarmo”. A tradurre in numeri la bizzarria è l’Alleanza contro la povertà, gruppo di associazioni e sindacati che da dodici anni chiede investimenti pubblici contro l’indigenza. Ieri ha tenuto a Roma un incontro in cui ha rilanciato una serie di proposte per migliorare l’Assegno di inclusione (Adi) e il Supporto formazione lavoro (Sfl), le due misure che il governo Meloni ha introdotto per sostituire il Reddito di cittadinanza che era molto più generoso. Nel passaggio tra i due strumenti, la riduzione dello stanziamento sulla carta è stata pari a 1,7 miliardi: da 8,8 miliardi del Reddito a 7,1 miliardi di Adi e Sfl. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

