Sindacati e associazioni | Il governo risparmia sugli indigenti e promette 2,5 miliardi in più all’anno per il riarmo
“Si risparmiano oltre tre miliardi all’anno sui poveri e si promettono due miliardi e mezzo di spesa in più per il riarmo”. A tradurre in numeri la bizzarria è l’Alleanza contro la povertà, gruppo di associazioni e sindacati che da dodici anni chiede investimenti pubblici contro l’indigenza. Ieri ha tenuto a Roma un incontro in cui ha rilanciato una serie di proposte per migliorare l’Assegno di inclusione (Adi) e il Supporto formazione lavoro (Sfl), le due misure che il governo Meloni ha introdotto per sostituire il Reddito di cittadinanza che era molto più generoso. Nel passaggio tra i due strumenti, la riduzione dello stanziamento sulla carta è stata pari a 1,7 miliardi: da 8,8 miliardi del Reddito a 7,1 miliardi di Adi e Sfl. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sindacati - associazioni
Caldo, idea cambio d'orario di lavoro. Ma è scontro tra sindacati e associazioni di categoria
Portuali, sindacati e associazioni pianificano a Genova scioperi e blocchi: “Se ostacoleranno la Flotilla paralizzeremo l’Italia”
Gaza: lettera di sindacati, associazioni e partiti aretini a Mattarella e Meloni
Tv7 Tg. . LA FOLLA DI MARGHERA: “TUTTI QUI PER LA PALESTINA” - Esponenti del mondo politico, sindacati, associazioni e comitati. La manifestazione di Marghera ha portato in piazza un gruppo molto eterogeneo ma unito dal sostegno alla causa palesti - facebook.com Vai su Facebook
La manifestazione di #Napoli per una #PalestinaLibera - Sindacati, studenti e associazioni in Piazza Mancini chiedono lo stop del genocidio a #Gaza #FreePalestine - X Vai su X
Associazioni commercialisti, governo vari riforma professionale - Le associazioni di rappresentanza dei commercialisti Sic, Unagraco e Ancal hanno scritto una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ad altri esponenti dell'Esecutivo, sostenendo di ... Si legge su ansa.it
Nuovi programmi scuola, la replica del ministero alle associazioni: “Polemica politica contro il governo” - Loredana Perla, coordinatrice della Commissione del ministero dell'Istruzione e del Merito per la revisione delle Indicazioni Nazionali, ha inviato a Fanpage. Si legge su fanpage.it