Simonelli parla di San Siro | Doloroso dirlo ma è uno stadio inadeguato
Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, intervistato dai microfoni de 'La Repubblica', ha parlato della questione legata a San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: simonelli - parla
Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione del Festival dello Sport di Trento. Parlando della possibilità di disputare Milan-Como in Australia, ha detto: "Oggi c’è una riunione UEF - facebook.com Vai su Facebook
Simonelli parla di San Siro: “Doloroso dirlo, ma è uno stadio inadeguato” - Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, intervistato dai microfoni de 'La Repubblica', ha parlato della questione legata a San Siro ... msn.com scrive
Lega Serie A, Simonelli avverte: “Euro 2032 senza San Siro sarebbe una figuraccia storica per Milano e l’Italia” - Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, lancia un allarme chiaro sul futuro di San Siro, proprio nei giorni in cui si decide il destino dell’impianto milanese. gonfialarete.com scrive